Пострадавшим при обстреле жителям Тёткино предложили временно покинуть дома Губернатор Курской области предложил жителям посёлка Тёткино временно покинуть дома

Фото public135543124/vk.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил жителям обстрелянного приграничного посёлка Тёткино временно уехать из своих домов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале губернатора, некоторые жители уже согласились на это: дома, получившие повреждения, восстановят в максимально короткие сроки.

Всем, кто пожелает временно покинуть посёлок, поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие, — написал Старовойт.

Утром 19 мая стало известно, что по меньшей мере один человек погиб при обстреле с украинской стороны посёлка Тёткино в Курской области. Есть раненые, пострадали несколько домов. Помимо этого, возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируются. Есть сообщения о неразорвавшихся снарядах.

По словам Старовойта, в ходе ночной атаки ВСУ на Тёткино погиб водитель фуры из Воронежской области, ещё один водитель получил ранение и был доставлен в больницу. Кроме того, в результате атаки были повреждены здания на территориях спиртзавода и сахарного завода.