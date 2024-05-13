Пострадавшим при обрушении дома белгородцам выплатят компенсации Гладков: жители обрушенного в Белгороде дома получат выплаты до 100 тыс. рублей

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Жители многоэтажного дома, где в результате удара ВСУ обрушился подъезд, начнут получать выплаты, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дотации будут варьироваться от 10 до 100 тысяч рублей.

Нужно срочно решить вопрос о выплате пострадавшим по 10 тысяч рублей, а затем 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от заключений профильных ведомств. Министерству ЖКХ региона поручено приостановить начисление коммунальных платежей для жильцов дома. Семьям с детьми будет предложено отправить школьников на лето в детские лагеря в другие регионы, — написал глава области.

Гладков добавил, что необходимую помощь также получат льготные категории граждан, оказавшиеся в числе пострадавших. В частности, уточнил губернатор, речь идет о детях-инвалидах.

Глава региона уточнил, что за каждой пострадавшей семьей будет закреплен представитель городской администрации. Это нужно для точечной помощи и прямой связи населения с властями, объяснил Гладков.

Ранее волонтер, принимающая участие в ликвидации последствий обстрела ВСУ, рассказала, что под завалами дома в Белгороде погибла семья из четырех человек, включая девочку-первоклассницу. В настоящий момент известно о 15 погибших и более чем 30 пострадавших.