Стало известно, чем помогут пострадавшим при нападении на брянские села Семьям погибших при нападении на брянские села выплатят по миллиону рублей

Фото: ФСБ РФ

Родственники погибших при диверсии в Брянской области получат по миллиону рублей, сообщили РИА Новости в администрации Климовского района региона. Пострадавшим выделят по 500 тысяч рублей.

Подписано распоряжение губернатором Брянской области о выплате компенсаций гражданам, получившим вред здоровью, в размере 500 тысяч рублей, семьям погибших — в размере 1 млн рублей, — сообщили в администрации.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. СК РФ по факту нападения завел уголовные дела по статьям о теракте, посягательстве на жизнь правоохранителей и уничтожении имущества, сообщается на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что перед ними обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.

Ответственность за вылазку в Брянскую область с территории Украины взял на себя «Русский добровольческий корпус». NEWS.ru узнал подробности о том, что это за отряд, и биографии его участников.