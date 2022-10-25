Пострадавшим от обрушения крыши в Новосибирске заплатят по 100 тысяч рублей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

В Новосибирске пострадавшим от обрушения крыши общежития семьям местные власти выплатят по 100 тысяч рублей, сообщает «Сиб.фм». Кровля здания обрушилась в воскресенье, 23 октября. Штормовой ветер снес крышу дома № 8 на Станционной улице города. В понедельник новосибирский градоначальник Анатолий Локоть выехал на место происшествия и проконтролировал ход ремонтных работ на объекте.

Локоть поручил как можно быстрее восстановить крышу общежития. В настоящее время придомовую территорию очистили от фрагментов кровли здания. Рабочие убрали пострадавшие конструкции и теперь изолируют контур, чтобы осадки не попадали в жилые помещения. После этого ремонтники начнут восстанавливать крышу.

Из-за сильного ветра и обрушения крыши пострадали шесть семей. Четыре семьи уехали жить к родственникам. Остальным новосибирские власти предоставили жилье из маневренного фонда и пообещали заплатить всем шести пострадавшим семьям по 100 тысяч рублей.

Как сообщала пресс-служба регионального управления МЧС, 23 октября в Новосибирске ураган снес кровлю со здания общежития. Из общежития были эвакуированы 13 человек, включая трех детей. В самом здании временно были отключены электричество и горячая вода. На месте происшествия работают оперативные службы.

17 октября сильный ветер стал причиной гибели двух человек на Сахалине. В городе Александровске-Сахалинском кровля здания упала на людей. В результате обрушения крыши два человека погибли. В городе бушует мощный циклон, порывы ветра достигают 33 метров в секунду. Более десятка населённых пунктов района оказались обесточены.