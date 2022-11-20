Пострадавшим от ЧП на Сахалине рассказали о сроках первых выплат Губернатор Лимаренко рассказал, что пострадавшие от ЧП в Тымовском получат первые выплаты уже 20 ноября

Фото: limarenko_official/vk/com

Жители поселка Тымовское, которые пострадали от взрыва газа в доме, получат первые выплаты уже 20 ноября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что пострадавшие граждане потеряли «буквально все». У некоторых, сказал глава региона, нет даже теплой одежды, что особенно тяжело, учитывая фактически наступившую зимнюю погоду.

Поэтому материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро. Все необходимые документы готовы, а первые средства людям поступят уже сегодня. Главное, без крыши над головой никто не останется, — написал губернатор.

Лимаренко добавил, что все пострадавшие семьи обеспечат жильем, соответствующим современным нормам. Власти уже подбирают квартиры на вторичном рынке.

Дом в поселке обрушился накануне. Причиной обрушения стал взрыв газа, который произошел из-за неправильной эксплуатации баллонов. В результате погибли девять человек, из них — четверо детей. Соседний подъезд дома закрыт из-за риска обрушения. В районе объявлен траур.

Для жителей дома организован пункт временного размещения в местном ДК. Ранее в Сети появились новые кадры взрыва жилого пятиэтажного дома.