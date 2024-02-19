Пострадавший в смертельной аварии под Новоуральском хоккеист вышел из комы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новоуральске пострадавший в смертельной аварии на Серовском тракте 16-летний хоккеист спустя три недели вышел из комы, сообщает KP.RU. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что динамика положительная. По его словам, подросток должен пойти на поправку.

Динамика положительная. Должен пойти на поправку, — отметил осведомленный источник.

По факту аварии возбудили уголовное дело. 60-летнего водителя автобуса, в котором находились игроки хоккейного клуба, обвиняют по части 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Также дело возбудили против его начальника Евгения Лобова, его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обоих взяли под стражу, они находятся в СИЗО Нижнего Тагила.

30 января мать хоккеиста, который получил разрыв руки в смертельном ДТП, рассказала, что ее сына ввели в искусственную кому. По словам женщины, мальчик также потерял много крови и ему выбило зуб.

О трагедии стало известно 29 января, ЧП произошло на 289-м км Серовского тракта. Автобус с хоккеистами врезался в легковой автомобиль Citroën. В Минздраве Свердловской области сообщили, что 67-летний тренер Виталий Плешков скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. В ДТП также погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров.