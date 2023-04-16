Пострадавший от обстрела Донецка в пасхальную ночь рассказал о произошедшем

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Получивший легкие ранения очевидец обстрела Донецка ВСУ рассказал «Известиям», что в результате ударов по окрестностям кафедрального Спасо-Преображенского собора пострадали в основном водители и пассажиры мимо проезжающих автомобилей. Он добавил, что он и еще четыре человека находились в автомобиле и двигались мимо крытого рынка недалеко от храма, когда начался обстрел. Он подтвердил, что погибла женщина, а еще четверо пострадали.

Жену увезли, голова у нее пострадала, женщина в машине вот тут осталась, накрытая. Мы ехали пятеро, — сказал Михаил.

Он добавил, что люди, которые находились около рынка успели уехать с места.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили в ночь на 16 апреля 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району города.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике. При этом он подчеркнул, что ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ. Он высказал предположение, что смена тактики ВСУ может быть связана с плохой погодой в зоне СВО, а также с нехваткой снарядов.