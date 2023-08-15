Пострадавших на АЗС в Махачкале эвакуируют самолетом МЧС

Фото: t.me/mchsdagestan

Самолет МЧС

Пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале эвакуируют спецбортом МЧС России, сообщила пресс-служба министерства в Telegram. Самолет уже направляется к месту происшествия, он оснащен медицинскими модулями.

По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский для проведения санитарной эвакуации пострадавших, — уточнили в ведомстве.

Сопровождать пострадавших будут медики отряда «Центроспас» МЧС и Минздрава РФ. Также к работе привлечены специалисты из Центра экстренной психологической помощи.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером 14 августа. Как уточнили в местной администрации, происшествие случилось в здании автосервиса рядом с торговым центром "Глобус".

Telegram-канал SHOT уточнил, что позднее взорвались две цистерны. Горящее топливо и взрывная волна накрыли людей, которые остановились посмотреть на пожар. Количество пострадавших превысило 100 человек. Часть из них находятся в критическом состоянии. Также при взрыве погибли 27 человек, сообщили в Дагестанском центре медицины катастроф.