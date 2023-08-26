Пострадавшие при обстреле села под Белгородом раскрыли подробности атаки Пострадавший от обстрела ВСУ в Уразово: снаряд прилетел в двух метрах от машины

Фото: t.me/vvgladkov

Пострадавший в результате обстрела украинскими военными поселка Уразово Белгородской области рассказал, что снаряд прилетел в двух метрах от его машины, однако он успел в ней спрятаться. По его словам, которые передает Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.», на месте обстрела не было российских военных и техники ВС РФ.

Подъехал к птичьему дворику, купил мешок сахара, начал отъезжать — в двух метрах от машины прям ну... Машина спасла, я же умный. Осколок из шеи торчит. <...> Пять человек точно со мной пострадали. Ну меня парень на LADA Priora привез отдельно, а остальных на скорой увезли, — поделился пострадавший от обстрела мужчина.

По словам другого свидетеля событий, он слышал не менее 15 взрывов в Уразово. Снаряды попали в том числе по жилой частной территории.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шестеро жителей поселка Уразово получили ранения во время обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По его словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

До этого Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли новую попытку нанести удар по инфраструктуре в Белгородской области. По данным ведомства, для этого Украина задействовала беспилотник самолетного типа. Аппарат удалось перехватить над территорией Шебекинского района.