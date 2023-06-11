Пострадавшие при разрушении Каховской ГЭС получат выплаты Сальдо подписал указ о выплатах в размере 10 тысяч рублей пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Затопленное село Корсунка в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о выплатах для пострадавших после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Людям окажут материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.

Подписал указ «Об утверждении Положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — написал Сальдо.

Согласно тексту документа, жителям области положено еще несколько выплат. Так, финансовую помощь окажут всем, кто лишился имущества первой необходимости: за частично утраченное имущество переведут 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество — 100 тысяч рублей на человека.

Кроме того, членам семей граждан, погибших в результате ЧС, назначат выплату в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Херсонцам, которым ЧС нанесло вред здоровью, материальная помощь будет назначаться с учетом степени тяжести: легкий вред — 200 тысяч рублей на человека, средний и тяжкий вред — 400 тысяч рублей на человека.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам Сальдо, в зоне затопления оказались порядка 40 тысяч человек.

Утром врио главы региона сообщил, что количество людей, госпитализированных с территорий, пострадавших от подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, увеличилось до 77.