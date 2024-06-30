Пострадавшие от атаки дрона квартиры в Петербурге отремонтируют к августу

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Квартиры дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, которые в марте пострадали от предполагаемой атаки беспилотника, отремонтируют к августу, сообщили в пресс-службе Красногвардейского района города. Отмечается, что основные работы уже завершены, осталась финальная отделка.

Основные работы в доме № 161 уже проведены. Через неделю в комнатах начнут делать финишную отделку, — говорится в сообщении.

В одной из квартир, пострадавших сильнее всего, пришлось демонтировать аварийную стену, а на ее месте установили кирпичную перегородку. По информации пресс-службы, осмотры проводятся вместе с собственниками регулярно.

ЧП в Красногвардейском районе произошло 2 марта. В начале апреля рабочие приступили к восстановлению фасада дома. Кроме того, по данным администрации, в доме также заменили 273 поврежденных окна и пять входных дверей в парадных. Компенсации получили 506 человек.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва было повреждено остекление балконов двух домов, обошлось без жертв. Позже стало известно, что количество пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до восьми человек. Среди них оказались пенсионеры, одну пожилую женщину госпитализировали из-за стресса.