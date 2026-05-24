24 мая 2026 в 17:40

Пострадавшему из-за атаки ВСУ на Старобельск могут сохранить ногу

Пострадавший из-за атаки ВСУ на Старобельск прибыл в федеральную больницу

Один из пострадавших в результате атаки ВСУ на Старобельск был доставлен в федеральную больницу, заявил сообщил заведующий отделением последствий травм опорно-двигательной системы и гнойных отложений НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России Арчил Цискарашвили. Он уточнил, что ему сделают операцию, передает ТАСС.

У россиянина множественные переломы стопы, отметил медик. При этом он указал, что прогнозы врачей благоприятные: вероятнее всего, пострадавшему удастся сохранить ногу.

Ранее стало известно, что первый удар беспилотника в Старобельске пришелся по территории, расположенной напротив поста охраны колледжа. По словам студента учреждения Максима Б., после этого еще два дрона ударили за учебным корпусом в районе парка.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее в Старобельске терактом загнанных как крыс нацистов, которые пытаются «кусать за самое больное», совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько часов после сообщений об атаке беспилотников на общежитие в Старобельске (ЛНР) посетил профессиональный колледж в городе Ровно. Там он пообщался с украинскими студентами, назвав это направление приоритетным.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

