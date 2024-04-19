Пострадавшей от сальто на концерте Гуфа девушке предложили помощь Организаторы предложили помощь пострадавшей на концерте Гуфа зрительнице

Организаторы концерта российского рэпера Алексея Долматова (Гуф) в Екатеринбурге оказали помощь пострадавшей от фанатского сальто зрительнице и предложили ей выбрать компенсацию, сообщает «ФедералПресс». Однако, как уточняется, девушка отказалась от предложения. Тем не менее ее просят связаться с организаторами, чтобы получить подарок.

Ранее стало известно, что один из поклонников артиста сделал сальто со сцены в толпу и во время приземления ударил девушку ногой по лицу. Фанатов возмутил этот поступок, и они начали его толкать и прогонять из партера. Гуф попросил посетителей концерта успокоиться и не трогать парня. Сообщается, что у девушки подозрение на сотрясение мозга.

Позже появились предположения, что фанатом оказался боец ММА. 19-летний молодой человек работает комплектовщиком на складе маркетплейса и мечтает стать рэпером. Прыжок в толпу он готовил заранее, чтобы обратить на себя внимание кумира и записать с ним совместный трек. Перед трюком он выпил алкоголь.

Ранее певец Григорий Лепс во время концерта в Костроме выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. Артист наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео.