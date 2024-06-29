Пострадавшего при крушении поезда ребенка перевели в Москву Минздрав Коми: пострадавшую при сходе поезда девочку перевели в центр Рошаля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавшую при сходе поезда с рельсов в Коми 14-летнюю девочку перевели в Москву, сообщает региональный Минздрав. Подростка определили в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве (центр Леонида Рошаля).

Пострадавшая при сходе вагонов поезда Воркута — Новороссийск 14-летняя девочка переведена в Москву, в Научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии (центр Рошаля), — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что изначально пострадавшую направили в Интинскую центральную городскую больницу. После этого ребенка направили в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре, где доктора провели дистанционную консультацию со столичными специалистами из НИИ.

На днях глава региона Владимир Уйба сообщил, что девять человек, которые пострадали при сходе с рельсов поезда на перегоне Инта — Угольный, еще остаются на стационарном лечении. По его словам, среди них 14-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии. Глава Коми подчеркнул, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, а также выразил соболезнования родным и близким погибших.