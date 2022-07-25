Постпреда России при ЕС выдвинули в сенаторы от Карелии Постпреду при ЕС Чижову предложили стать сенатором от губернатора Карелии

Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Владимир Чижов

Кандидатуру постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова выдвинули в Совет Федерации от губернатора Карелии, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу избиркома республики. Ранее стало известно, что дипломат покинет свой пост. Чижов являлся постоянным представителем страны при Европейском союзе с 2005 года.

Постпред РФ при ЕС Чижов предложен кандидатом в сенаторы от действующего губернатора Карелии, — сообщили в избиркоме.

В Карелии 11 сентября пройдут выборы главы республики, согласно действующему законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора.

Чижов ранее заявил, что Россия не сможет вернуться к прежнему формату общения с Евросоюзом. По его словам, Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить деградацию отношений.