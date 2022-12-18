Постпред Крыма заявил о решимости Москвы довести спецоперацию до победы Постпред Крыма Мурадов: слова Зеленского придают решимости довести спецоперацию до победы

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского придают Москве решимости довести спецоперацию до победы. Без уничтожения киевского режима военные действия на Украине не завершатся, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это придает России лишь решимость доводить дело до конца, до победы, и не давать надежд западным кукловодам, мечтающим о покорении России, никаких надежд на продолжение бойни на украинском плацдарме против нашей страны, — подчеркнул вице-премьер правительства республики.

Мурадов добавил, что Зеленскому надо зарабатывать на крови соотечественников все больше миллионов долларов, при отсутствии конфликта никто не будет отправлять деньги в Киев. Переговоры с нынешними властями Украины Мурадов назвал бессмысленными.