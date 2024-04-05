Постпред Крыма раскрыл, как преобразился регион за 10 лет в составе России Постпред Мурадов: в составе РФ Крым стал одним из самых развивающихся регионов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В составе России Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов, рассказал заместитель председателя Совета министров, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов на мероприятии, приуроченном к празднованию 10-летия Крымской весны. Он отметил, что на полуострове возвели масштабные постройки, а внутренний валовый продукт вырос не менее, чем в два раза, передает корреспондент NEWS.ru.

Крым сегодня преобразился и стал одним из самых динамично развивающихся регионов России <...> За 10 лет ВВП региона вырос в два раза. Импульс подъему полуострова придали такие масштабные проекты, как «Дорога жизни» — наш Крымский мост, трасса Таврида, аэропорт в Симферополе и так далее, — отметил Мурадов.

Он отметил, что изменения в Крыму действительно грандиозные. Это подтвердят и сами граждане, которые считают, что жизнь полуострова в составе России не сравнима с прежней, добавил Мурадов. При этом все улучшения были достигнуты в кратчайшие сроки и несмотря на весьма неблагоприятные условия.

Известно, что в мероприятии, прошедшем в Москве, приняли участие более 30 представителей иностранных государств. Также торжественное событие посетили российские авторитетные эксперты-международники и политические деятели.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео из Нью-Йорка, где отметили юбилей воссоединения Крыма с Россией. На кадрах видно, как на электронном табло появляется ролик с напоминанием, что с того момента прошло уже 10 лет.