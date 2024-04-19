«Постоянный клиент»: бродячий кот раз в год приходит на осмотр в ветклинику Бездомный кот приходит три года подряд на осмотр в ветклинику на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бездомный кот по кличке Черныш ежегодно приходит на ветстанцию на юге Сахалина к спасшим его ветеринарам, которые подобрали его на дороге три года назад. Об этом рассказал ведущий врач станции по борьбе с заболеваниями животных в городе Аниве Максим Шулико, передает РИА Новости.

Мы подобрали его три года назад на дороге. Вид он имел довольно потрепанный: видно было, что давно не ел. Когда кота привезли на ветстанцию, первым делом напоили и накормили. Потом за месяц привели в порядок Черныша (такую кличку мы дали бездомному найденышу за черный окрас): отмыли, подстригли, обработали от блох и глист, провели полный курс вакцинации. Но однажды после прогулки он не вернулся к нам. Конечно, мы переживали за кота. Но каково же было наше удивление, когда на следующий год, и опять в апреле, Черныш вернулся к нам, — рассказал врач.

По его словам, животное снова отмыли, накормили, осмотрели и подлечили. Спустя месяц такого «отдыха» кот снова покинул ветстанцию. Однако уже в начале апреля этого года питомец снова пожаловал на порог клиники.

Он будто знал, что ему (как постоянному клиенту) обеспечено бесплатное питание, проживание и лечение. У нас он пробудет по традиции до конца месяца. Как Черныш выживает остальное время года, нам, к сожалению, неизвестно, — добавил Шулико.

По его словам, они с коллегами не удивятся, если кот снова навестит их на следующий год. По словам врача, за свою практику он сталкивается с подобным случаем впервые.

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