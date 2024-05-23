Постоялица хостела в Истре спаслась от огня, выпрыгнув со второго этажа

Девушка, проживавшая в одном из хостелов в СНТ «Снегирь» в Истринском городском округе, где произошел пожар, выжила, выпрыгнув со второго этажа здания, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как в доме полыхает пламя.

Как отметила автор ролика, пострадавшая девушка от сильного потрясения расплакалась, ей вызвали скорую. Она находится в состоянии средней тяжести. У выжившей отравление угарным газом. Согласно публикации, она является иностранкой. Во время падения постоялица хостела приземлилась на бок, ее доставили в реанимацию.

Ранее СМИ сообщали, что причиной пожара в одном из хостелов Истринском городском округе мог стать неисправный обогреватель. Пламя быстро распространилось из-за большого количества вещей в помещении.

До этого МЧС России сообщило, что число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» выросло до восьми человек. При этом сотрудникам ведомства удалось потушить огонь.

Также ранее были опубликованы кадры с места пожара в СНТ «Снегирь». На них видна тлеющая постройка, полностью уничтоженная огнем. На месте происшествия работают пожарные бригады. В ролике видна рухнувшая крыша хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.