Постоялец хостела избил палкой двоих до потери сознания и был задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоялец петербургского хостела, накануне избивший двоих человек палкой до потери сознания, задержан, сообщили в ГУ МВД России по региону. В ночь на 11 апреля 33-летнего безработного из Вологодской области нашли по горячим следам после сообщения об избиениях.

Позже из больницы поступила телефонограмма о госпитализации двух человек без определенного места жительства и занятий. 38-летнего пострадавшего поместили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по поводу умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее сверстницы избили школьницу из Пермского края. Ее обвинили в распространении слухов о беременности одной из нападавших, рассказала их одноклассница. По ее словам, на самом деле одна из девочек распустила ложную информацию о своем положении самостоятельно, а после этого она просто перекинула вину.

В селе Репьево Новосибирской области четыре человека избили участника СВО, который заступился за сотрудницу кафе. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, смещение переносицы и множественные гематомы на голове.