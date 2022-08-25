Постояльцы отеля устроили массовую драку со стрельбой под Туапсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отеле «Экватор» в поселке Лермонтово под Туапсе произошла массовая драка, в которой в том числе участвовали полицейские, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что всего подрались 30 человек. Некоторые из них использовали огнестрельное оружие. По данным Readovka, драку устроили постояльцы отеля. Задержаны шесть человек, трое отправились в больницу, а оружие изъяли. В полиции заявили, что конфликт возник «на бытовой почве».

Драку со стрельбой в отеле Краснодарского края устроили постояльцы местного отеля. Администрация гостиницы «Экватор» отметила, что толпа разъяренных людей влетела к ним на парковку с улицы, но все они жили там — им «нужно было от кого-то спрятаться» <...>. В итоге, когда на место прибыла полиция, в руках у дерущихся были охолощенные автоматы Калашникова, три травмата, нож и даже лопата, — отмечается в Telegram-канале.

24 августа в Москве на 2-й Магистральной улице произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт возник между сотрудниками частной охранной организации и общества с ограниченной ответственностью, у которых рядом находился склад. Во время массовой драки один из участников открыл стрельбу. Отмечается, что один человек отправлен в больницу.

23 августа во время пожара в мытищинском торговом центре бизнесмены избили полицейских, оцепивших территорию. Владельцы торговых точек попытались прорваться в горящее здание и затеяли драку с полицейскими, троих мужчин задержали.