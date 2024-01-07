Ретейлер объяснил, почему в ряд регионов России не поставляли мясо X5 Group: мясо птицы не поставлялось в регионы из-за снегопадов и морозов

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Розничная торговая компания, управляющая крупными продуктовыми торговыми сетями X5 Retail Group, объяснила задержку поставок мяса птицы в региональные магазины сильными снегопадами и морозами, передает ТАСС. Согласно прогнозам компании, в течение ближайших дней график поставок придет в норму и ситуация нормализуется. Для этого принимаются все меры, уточнил ретейлер.

В первые дни января в некоторых российских регионах по разным причинам, в том числе из-за сильнейших снегопадов или морозов, наблюдаются задержки поставок продуктов, в частности охлажденной птицы, — сообщил ретейлер.

6 января ряд региональных СМИ со ссылкой на посетителей супермаркетов писали о пустых полках с куриным мясом в магазинах. Очевидцы рассказывали, что на стеллажах не было ни куриных бедер, ни крыльев, ни грудок. Такая ситуация наблюдалась как минимум в Самаре, Челябинске и Екатеринбурге. При этом в челябинском Минсельхозе заявляли, что проблем с поставками курицы нет.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, поскольку рынок полностью обеспечен этим продуктом. Она уверенно заявила, что цены на яйца стабилизируются после новогодних праздников.