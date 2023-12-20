Поставки автомобилей из Японии в Россию обрушились Япония в ноябре на 44,9% сократила экспорт автомобилей в Россию

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В ноябре Япония сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на данные японского Министерства финансов. Поставки запчастей и комплектующих в тот же период упали на 32,5%.

С другой стороны, экспорт японских медицинских изделий вырос на 52,6%, однако поставки изделий из пластика снизились на 80,3%. Падение экспорта автомобилей и запчастей продолжается в контексте действия санкций, вступивших в силу 9 августа. Эти ограничения запрещают поставки в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра и гибридных моделей.

Торговый представитель России в Токио Наталья Стапран отметила, что японским автопроизводителям будет сложно вернуться на российский рынок после такого оттока. Это связано, в том числе, с тем, что освободившиеся позиции занимают их конкуренты.

Ранее сообщалось, что количество поставляемых в Россию по параллельному импорту машин сокращается. В ноябре на автомобили, поставленные по альтернативным каналам, пришлось лишь 8% общего числа проданных транспортных средств. Еще в октябре этот показатель составлял 11%. Пик популярности «неофициальных» машин пришелся на середину лета.