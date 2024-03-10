Поссорившиеся сожители устроили перестрелку у станции метро «Владимирская»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поссорившиеся сожители устроили перестрелку после конфликта у станции метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В их отношении составлены административные протоколы, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Как сообщается, 44-летняя безработная женщина взяла в руки охолощенный автомат и несколько раз выстрелила в своего партнера. Мужчина в ответ достал светозвуковой пистолет «УДАР-2М» и открыл ответный огонь. В результате никто не пострадал, стрелявших доставили в отдел полиции.

У участников перестрелки изъяты охолощенный автомат «ОС-АК 103», устройство «УДАР-2М» и складной туристический нож, они направлены на экспертизу. Как сообщает 78.ru, мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, угрозу убийством и грабеж.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали молодого человека в бронежилете и с пистолетом. Местная жительница сообщила полиции, что из припаркованного у дома № 39 по проспекту Пархоменко автомобиля вышел человек в бронежилете и с пистолетом в руках. Как выяснилось,

у молодого человека был страйкбольный пистолет Glock 17 и он направлялся в страйкбольный клуб, чтобы позаниматься стрельбой. С задержанным провел беседу инспектор по делам несовершеннолетних.