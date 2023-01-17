Товарооборот между Белоруссией и Подмосковьем увеличился вдвое Посол Белоруссии Крутой: товарооборот между республикой и Подмосковьем увеличился вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарооборот между Московской областью и Белоруссией увеличился «фактически в два раза», пишет «360» со ссылкой на слова посла Белоруссии Дмитрия Крутого во время встречи с губернатором Андреем Воробьевым. По его словам, еще четыре-пять лет назад он составлял $5-6 млрд, а теперь речь идет о показателе в $9,5 млрд. Дипломат предположил, что по итогам 2023 года товарооборот превысит показатели в $10 млрд. Он подчеркнул, что взаимоотношения Подмосковья и Белоруссией носят взаимный характер — экспорт растет в обе стороны.

То есть рост фактически в два раза. <...> По итогам 2023 года, наверное, мы цифру в 10 миллиардов преодолеем. Причем растет как белорусский экспорт, так и экспорт товаров Московской области в Белоруссию. Это дорога с взаимным движением, — подчеркнул Крутой.

Посол отметил, что Московская область является лидером среди всех российских регионов по торгово-экономическим отношениям с Белоруссией. Воробьев добавил, что итогом его встречи с послом стало подписание трехлетнего плана мероприятий на 2023–2025 годы, которое расширит сферы сотрудничества.

Глава Министерства финансов Белоруссии Юрий Селиверстов ранее заявил, что страна хочет договориться с Россией о рефинансировании своего внешнего государственного долга. По его словам, Минск не может выйти на западный рынок заимствований по причине санкций, при этом предварительные договоренности на уровне глав двух государств уже получены, их остается только формализовать.