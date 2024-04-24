Посол Бразилии ответил на вопрос о визите президента да Силвы в Казань Президент Бразилии да Силва примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Луис Инасиу Лула да Силва

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС, рассказал ТАСС посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. С заявление дипломат выступил на полях XII международной встречи курирующих вопросы безопасности высоких представителей.

Да, он посетит [саммит] в октябре в Казани, — сказал посол.

Ранее пресс-служба МИД Бразилии сообщила, что Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена. Государство хочет стать частью объединения как можно скорее. При этом Бразилия планирует содействовать продвижению кандидатуры Колумбии.

Шри-Ланка также рассчитывает в ближайшее время присоединиться к БРИКС, сообщила посол островного государства в России Джанита Лиянаге. По словам дипломата, власти страны обсуждают данный вопрос. Лиянаге подчеркнула, что вступление в БРИКС позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность, а также принесет другие выгоды.

До этого экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сегодня экономическая активность в глобальном плане перемещена в страны БРИКС. Он выразил уверенность, что для объединения создание единой зерновой биржи было бы прогрессивным, правильным и конкретным шагом для развития и укрепления дальнейших отношений между государствами.