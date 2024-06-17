«Посмотри, как ты ходишь»: туристку в мини-шортах избили во Владикавказе Во Владикавказе женщины накинулись на туристку в коротких шортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владикавказе в торговом центре «Вертикаль» женщины накинулись на туристку в коротких шортах, чей облик показался им излишне откровенным, сообщает Telegram-канал «Ног Ирыстон». Иностранка в ответ кричала недовольным продавщицам, что она гостья в этом регионе.

Иди туда, откуда пришла. Ты посмотри, как ты ходишь? Какой ты гость?! — кричала сотрудница магазина.

Во время перепалки одна из пожилых посетительниц начала тыкать иностранку в бедро предметом, похожим на гардину или плинтус. Когда девушка направилась к выходу, женщина ударила ее этим предметом. В этой ситуации за иностранку вступилась другая посетительница торгового центра.

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