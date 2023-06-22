Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по мосту под Херсоном

Фото: РИА Новости

Следственный комитет России опубликовал видео с последствиями удара ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. По данным СК, по мосту через Чонгар украинскими военными были выпущены четыре ракеты, передает RT.

На кадрах показана пробоина на Чонгарском мосту, образовавшаяся в результате попадания снаряда ВСУ. На месте работают следователи.

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Предварительно установлено, что украинские военные применили для удара ракеты французского производства. На месте были обнаружены обломки снаряда с указанием компании-изготовителя.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что при ударе ВСУ по мостам между регионом и Крымом могли быть использованы британские ракеты Storm Shadow.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что ночью ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам Аксенова, обошлось без пострадавших, взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа снаряда. Глава республики пообещал сообщить о возможности движения по мосту позже, а также призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В Кремле воздержались от комментариев в связи с атакой ВСУ на мост через Чонгар западными ракетами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос Минобороны.