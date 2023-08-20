Последствия разрушения Каховской ГЭС сняли на видео

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia/Global Look Press

Видео разрушений Каховской ГЭС на Днепре опубликовало РИА Новости. На кадрах, сделанных в конце недели с левого берега реки, который находится под контролем России, видно, что водосбросная плотина была разрушена.

Здание машинного зала разорвано пополам, причем одна из частей погрузилась в Днепр. Верхняя часть водосбросной плотины, которая находится ближе к правому берегу реки, осталась относительно неповрежденной и находится под контролем ВСУ. На кадрах видно, что судоходный шлюз и земляная плотина между зданием ГЭС и судоходным шлюзом на правом берегу полностью разрушены.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Каховская гидроэлектростанция будет однозначно восстановлена, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма. На данный момент приоритетом является ремонт водохранилища, а не электрического производства. Экология и экономика нижнего Поднепровья полностью зависит от Каховской ГЭС уже на протяжении полувека, добавил Сальдо. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Взрывом были повреждены задвижки, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в целенаправленных ударах по станции из HIMARS.