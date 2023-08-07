Последствия разрушений Донецкого университета оказались тотальными

Последствия разрушения здания Донецкого университета экономики и торговли в результате атаки ВСУ оказались тотальными, сообщила одна из сотрудниц учебного заведения в интервью RT. По ее словам, случись это днем, жертвы были бы огромные.

Последствия разрушения тотальные. Корпуса нет. Если бы это был день, корпус был бы полон людей. Это и бухгалтерия, и отдел кадров, и вся администрация университета. Все были бы на рабочих местах, — заявила женщина.

Корреспондент канала также показал разрушения здания изнутри. Он отметил, что предположительно, удары наносились из РСЗО HIMARS, ракетами М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели — шариков небольшого диаметра из вольфрама. По его словам, ВСУ продолжают обстреливать Донецк кассетными снарядами, в том числе были прилеты по детскому саду.

Напомним, что 5 августа в результате обстрела со стороны ВСУ загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские военные атаковали населенный пункт с помощью кассетных боеприпасов. Возгорание удалось локализовать лишь к утру 6 августа. Пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади около трех тысяч квадратных метров, а также часть второго этажа.