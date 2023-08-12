Последствия прорыва дамбы в Уссурийске сняли на видео с воздуха

Фото: 25.mchs.gov.ru

В результате наводнения в Уссурийске, где ранее прорвало дамбу, уровень воды в реке Раздольной вырос на 300 см выше поймы. Как следствие, значительная часть города оказалась затоплена. Судя по опубликованным в Сети видео, первые этажи жилых многоэтажек практически полностью ушли под воду.

На кадрах, сделанных очевидцами, можно увидеть, что по некоторым улицам еще могут проехать автомобили. По другим передвигаются только на лодках. Некоторые сооружения снесло мощным потоком воды.

Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение. Сообщалось, что под влиянием тайфуна «Ханун» и полярного фронта во второй половине недели в регионе может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем выпавших осадков наблюдался в Уссурийске, режим ЧС был введен в семи муниципалитетах. В ночь на субботу режим ЧС ввели также в городе Спасске.

По данным МЧС, в настоящее время водой от сообщения отрезан 31 населенный пункт, разного рода подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Кроме того, подтоплены 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома, 40 участков дорог. Специалисты считают, что ситуация в Приморье улучшится только на следующей неделе.