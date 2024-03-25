Последствия пожара в «Крокусе» ликвидировали

Фото: МЧС РФ

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Последствия вспыхнувшего после теракта в «Крокус Сити Холле» пожара ликвидированы, передает РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк МЧС России. Перед этим в ведомстве сообщили, что спасатели разобрали 90% обрушившихся конструкций в концертном зале.

18:40 ликвидация последствий пожара, — говорится в сообщении МЧС.

Пожар в «Крокусе», распространившийся на площади почти 13 тысяч квадратных метров, тушили около суток. В первые минуты прибывшие на место пожарные помогали выбраться из здания людям, из подвала и с кровли спасли порядка 100 человек.

Из пяти возможных рангов сложности возгоранию присвоили четвертый. Тушением занимались почти 500 человек, привлекли три пожарных вертолета.

25 марта Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список пострадавших при теракте в «Крокусе», который включает 119 фамилий. Из них 23 человека уже были выписаны из больниц, остальные 96 по-прежнему находятся в медучреждениях Москвы, области и федеральных центрах.

Следственный комитет России сообщал вечером 24 марта, что жертвами атаки на «Крокус» стали 137 человек. По информации Telegram-канала Baza, к утру 25 марта количество погибших увеличилось до 144 человек.