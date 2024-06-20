Последствия атаки дрона ВСУ на дом в Славянске-на-Кубани попали на видео РЕН ТВ опубликовал видео с места падения дрона ВСУ на дом в Славянске-на-Кубани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места падения беспилотника ВСУ на частный дом в Славянске-на-Кубани, где погибла мирная жительница. На размещенных кадрах видно, что постройка оказалась полностью разрушена, местные жители помогают разбирать завалы.

Об атаке ВСУ на Славянск-на-Кубани ранее сообщил оперштаб по Краснодарскому краю. По данным ведомства, дрон упал на частный дом, в результате чего погиб один человек.

После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию об атаке, уточнив, что жертвой оказалась жительница района. Он назвал преступными действия ВСУ и выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье, — добавил он.

Минобороны России уточнило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами Росси. Шесть дронов было перехвачено в Адыгее, еще по три в Брянской области и Краснодарском крае, и по одному — в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что в результате удара дрона на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики произошел пожар. По его словам, возгорание полностью ликвидировано, никто не пострадал.