«Последняя капля»: жителям Петербурга надоел байкерский беспредел Жители Петербурга пожаловались на шумную езду байкеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Санкт-Петербурга надоел беспредел байкеров, которые шумно гоняют по улице Рубинштейна в ночные часы, нарушая общественный порядок, пишет «МК в Питере». Однако тех мотоциклистов, что ездят под окнами по ночам, единицы, считает организатор байкерского проекта «Мотосолидарность» Дмитрий Штурм. Нельзя не давать людям спать, но заглушать громкий выхлоп небезопасно, рассказал он в беседе с изданием.

По словам местных жителей, улица Рубинштейна и так славится своими барами и активной ночной жизнью, однако нашествие байкеров уже стало «последней каплей».

Громкий звук — это в первую очередь безопасность. Приближающийся мотоцикл должны слышать прохожие и автомобилисты. <...> Что касается громкой езды в ночное время, то тут многие будут со мной солидарны: нельзя не давать людям спать. По нашим данным, в Петербурге зарегистрировано около 100 тысяч мотоциклов. Если бы все они ездили по ночам под окнами, то это был бы кошмар. Я думаю, что таких нарушителей всего лишь пара процентов от общего числа байкеров, — прокомментировал представитель байкерского сообщества.

Вице-президент «Мотоциклистов Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов тоже сталкивался с проблемой шума от проезжающих байков. Он подтвердил, что громкий шум от выхлопа — это пассивная безопасность, однако некоторые мотолюбители специально выкручивают звук на максимум, игнорируя правила, отметил эксперт.

Байкерам, которые нарушают общественный порядок, может грозить реальное наказание — штраф за превышение максимального уровня шума в 96 дБ. По словам юриста Анастасии Громаковой, за установку прямоточного глушителя придется выплатить штраф, сумма которого составит 500 рублей.

Накануне, 28 июля, в Москве на мотоцикле насмерть разбился начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко. Мужчина столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, который ехал во встречном направлении. Сотрудник МЧС получил перелом основания черепа и умер в больнице.