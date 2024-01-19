Последний выживший после взрыва газа в Махачкале скончался в больнице Пострадавший при взрыве газа мужчина умер в больнице Махачкалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Все пятеро членов семьи, пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, скончались, сообщает пресс-служба республиканской клинической больницы (РКБ). Последним ушел из жизни глава семейства, отец троих детей.

Ушел из жизни мужчина, пострадавший в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла, — рассказали сотрудники учреждения.

Ранее в больнице скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме Махачкалы. В Минздраве Дагестана отметили, что она получила ожоги более 96% тела и находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачам спасти ее не удалось.

Трагедия произошла накануне утром. Всего пострадало пять человек, среди которых было трое детей. Их всех доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы. Их лечение взяла под контроль министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шлангами к газовой трубе, в результате чего образовалась утечка газа.

Позже один за другим стали поступать сообщения о гибели пострадавших детей.