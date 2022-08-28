Последний лесной пожар потушили в Якутии

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Последний действовавший лесной пожар на площади почти 56 тысяч га потушили в Якутии. Новых возгораний по региону нет, сообщает в своем Telegram-канале оперштаб субъекта.

Пожар был ликвидирован в течение суток, он бушевал в Усть-Майском районе республики.

За сутки в Усть-Майском районе Якутии ликвидировали крупный лесной пожар на площади почти 56 тыс. га. Новые пожары на территории республики не обнаружены. Таким образом, лесных пожаров в Якутии на сегодня нет, — говорится в сообщении оперштаба.

В прошлом году на территории Якутии действовали 35 лесных пожаров, их общая площадь составила 359 тысяч га. За минувшие сутки в России потушили 70 лесных пожаров в 29 регионах страны.

Между тем площадь лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований в Рязанской области за сутки увеличилась на 1,8 тысячи гектаров. Днем ранее общая площадь охваченных огнем лесов составляла 17,48 тысячи гектаров.