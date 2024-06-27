«Последний день»: пассажирка BMW заговорила о смерти за два часа до гибели Пассажирка вылетевшей с парковки BMW спросила подписчиков о смерти перед ЧП

Фото: Ксения Стрельцова/ТАСС

Перед падением иномарки с парковки ТЦ в Краснодаре находившаяся в салоне авто женщина задала подписчикам своего блога вопрос о том, что бы они сделали в последний день жизни. Соответствующее сообщение опубликовано в ее Telegram-канале, который посвящен техникам «сияния изнутри».

Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня!? Напишите список дел, желаний, что бы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет, — написала Екатерина за два часа до инцидента.

Она добавила, что подписчикам нужно описать свои чувства при выполнении задания. Женщина призвала «не грустить», а сфокусироваться на тех вещах в жизни, которые приносят удовольствие.

Ранее стало известно, что водитель иномарки, вероятно, менял имя, на что указывают регистрационные документы и его номер ИНН. По имеющимся данным, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича ранее звали Бутенко Роман Захарович. Он владел центром восстановления личности «Высота» в Краснодаре, который занимается лечением зависимых от наркомании, алкоголизма и игромании. С 2016 по 2021 год он занимался техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц после падения иномарки с парковки торгового центра. Водитель, женщина и ребенок, которые находились в машине, погибли. Трагедия произошла 25 июня на пересечении улиц Рашпилевская и Головатого.