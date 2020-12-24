Последний день года станет выходным в Югре

https://static.news.ru/photo/f71f4f60-45f7-11eb-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе работодателям рекомендовали объявить выходным днём 31 декабря в этом году, а рабочий день перенести на 26 декабря. Сообщение об этом появилось на сайте правительства Югры.

Рекомендации озвучила губернатор региона Наталья Комарова. В начале декабря в ходе ежегодной пресс-конференции она заявила, что готового решения по этому вопросу пока нет, так как почти треть работающих в регионе заняты на непрерывном производстве.

23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал всем главам регионов объявить 31 декабря выходным днём. 24 декабря Комарова подписала распоряжение «в целях организации служебного времени». Согласно ему, в субботу, 26 декабря, к работе будут привлечены жители Югры, замещающие государственные должности, должности гражданской госслужбы, сотрудники подведомственных учреждений.

При этом данным категориям югорчан будет предоставлен день отдыха 31 декабря, — гласит сообщение правительства.

При этом руководителям иных организаций, органов власти, учреждений и индивидуальным предпринимателям документом рекомендовано «организовать рабочее время в таком же порядке», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Якутии Айсен Николаев объявил выходным днём 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства республики.