Последних людей из дома в Петербурге выселили за несколько часов до обвала

Людей из дома на Гороховой улице в Петербурге успели выселить за несколько часов до его обрушения, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным, это помогло избежать жертв и пострадавших.

Накануне в аварийном здании еще продолжали жить люди и работали несколько хостелов. Эвакуацию начали днем 19 декабря после того, как в доме обрушилась часть стены. Оттуда вывели большинство остававшихся жителей. К вечеру, когда стало понятно, что дом не выстоит, уговорили покинуть здание остальных.

Ранее сообщалось, что дом начал осыпаться во время ремонтных работ. Внутренняя стена здания не выстояла и рассыпалась в крошку, при этом первой вчера вечером обрушилась нижняя часть несущей стены. Флигель дома расселили в конце октября, но аварийным его так и не признали, поскольку одна из квартир, по слухам, все еще была обитаема. Однако еще несколько лет назад по дому поползли большие трещины, после чего квартиры стали признавать непригодными для проживания.

Сейчас на месте проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций. Для ликвидации происшествия задействованы 14 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. На опубликованных кадрах видно, что фрагменты стены рассыпались мелкой крошкой.