Последние секунды полета рухнувшего Ил-76 попали на видео РЕН ТВ показал последние секунды полета рухнувшего Ил-76

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Последние секунды полета российского военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, были сняты на камеру видеонаблюдения, сообщает телеканал «РЕН ТВ». На кадрах видно, как воздушное судно стремительно теряет высоту. Отмечается, что пилоты Ил-76 старались увести падающий самолет подальше от населенных пунктов. В результате авиакатастрофы все пассажиры и члены экипажа погибли.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в минувшую среду, 24 января. По данным Министерства обороны России, на борту самолета находились украинские военнопленные, которых готовили к обмену. По словам главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, обмен должен был пройти по формату «192 на 192». После падения самолета обмен был отменен. Отмечается, что за сбитым Ил-76 следовал второй борт с украинскими военнопленными, однако его успели развернуть.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что самолет был сбит украинской армией. По данным французского радио France Info, воздушное судно могли поразить ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Однако точного подтверждения данной информации пока нет.