Последние минуты жизни ярославского подростка попали на видео Опубликовано видео последних минут жизни 14-летнего подростка из Ярославля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ярославле утром 10 марта под балконами высотки был обнаружен труп 14-летнего школьника, сообщает 76.ru. Портал опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлены последние минуты жизни мальчика. На них видно, что мальчик поднимается в лифте на седьмой этажа, плачет и ругает себя. В СКР начали проверку по факту смерти подростка.

В рамках проведения доследственной проверки в следственном отделе по Фрунзенскому району регионального следственного управления СК России по факту обнаружения тела выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в СКР.

Ранее тело 11-летнего мальчика обнаружили у жилого дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге. ЧП произошло 8 февраля. Около 19:00 в полицию позвонила соседка ребенка и рассказала о случившемся, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело пятиклассника под окнами девятиэтажного дома. Школьник воспитывался матерью и отчимом.

До этого в селе Варна Челябинской области обнаружили тело 15-летнего подростка. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили агентству, что по данному факту возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.