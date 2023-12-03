Последние минуты жизни сбежавшего от хозяина леопарда попали на видео Появились кадры последних минут жизни сбежавшего леопарда на Ставрополье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Mash опубликовал видео последних минут жизни леопарда, сбежавшего от хозяина на Ставрополье. На кадрах видно, как в свете фонарей хищник бродит по огороженной забором территории в поисках лазейки.

К нейтрализации животного были подключены полицейские и охотники. Они приняли решение застрелить леопарда, который мог напасть на людей. До своего побега хищник содержался в клетке на частной территории в станице Незлобной.

Перед тем как вырваться из вольера на свободу, животное напало на своего хозяина. Мужчину госпитализировали с рваными ранами головы и уха. Сообщалось также, что после этого леопард сидел на дереве. К месту его расположения успел прибыть оперуполномоченный местного райотдела. Тогда леопард решил «подчиниться» правоохранителю и начал слазить с дерева. Страж правопорядка принял решение применить табельное оружие, однако ни один из шести выстрелов не достиг цели. Грохот лишь напугал хищника, который убежал в лес.

Как позднее пояснил владелец леопарда, у охотников не нашлось усыпляющих уколов, которыми можно было бы нейтрализовать зверя. По этой причине он попросил убить своего питомца.