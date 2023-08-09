После взрыва в Сергиевом Посаде поврежден спорткомплекс

Фото: t.me/vorobiev_live

После взрыва на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде поврежден спорткомплекс «Луч», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. В здании выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла, — написал Воробьев.

Он добавил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла.

Воробьев ранее сообщил о 31 пострадавшем. Троих человек с тяжелыми ранения доставили в реанимацию, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь.

Точная причина взрыва неизвестна, однако представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.

В целях обеспечения безопасности рабочих на заводе объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.