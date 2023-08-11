После взрыва в Сергиевом Посаде нашли более 220 фрагментов тел Baza: после взрыва в Сергиевом Посаде нашли более 220 фрагментов тел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

За двое суток после взрыва в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода были найдены более 220 фрагментов тел, сообщает Telelgram-канал Baza. Канал сообщает, что экстренные службы также обнаружили 12 костных останков.

Baza пишет, что в первые сутки после взрыва были найдены 48 фрагментов тел, а к утру 11 августа — 172 фрагмента.

Взрыв склада, арендованного компанией «Пиро-Росс», произошел на территории завода в Сергиевом Посаде утром 9 августа. Администрация Сергиево-Посадского городского округа ранее заявила, что в результате взрыва на складе пиротехники пострадали 84 человека, большая часть из них была отпущена домой после осмотра и оказания первой помощи. В настоящее время восемь человек числятся пропавшими без вести.

Правительство Московской области выплатит семьям погибших в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде по 2 млн рублей. Тяжело раненые и другие пострадавшие также получат денежные компенсации.

В результате взрыва повреждения получили пять объектов инфраструктуры, в том числе две школы и колледж. Их обещают восстановить к 1 сентября. Кроме того, после происшествия повредилась заводская котельная, без воды остались 12 домов. Их уже подключили к мобильной котельной.