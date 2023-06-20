После взрыва салюта в отделении банка в Химках возбуждено дело

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Против молодого человека, устроившего взрыв салюта в отделении Сбербанка в подмосковных Химках, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по региону. На допросе мужчина сказал, что действовал по указаниям, поступившим по телефону от неизвестных, которые представились сотрудниками Центробанка и МВД.

Следователем Следственного управления УМВД России по г.о. Химки в отношении гражданина, который поджёг коробку с петардами в помещении одного из банков на ул. Московской, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, — указано в сообщении МВД.

Взрыв в отделении Сбербанка в Химках прогремел утром 20 июля. Telegram-канал SHOT сообщил, что 19-летнего подозреваемого в злодеянии вскоре задержал прохожий на улице. Информации о пострадавших не поступало.

На видеозаписях очевидцев можно заметить, что помещение получило незначительные повреждения. Разрушены некоторые плиты подвесного потолка из минерального волокна, находившиеся непосредственно над коробкой пиротехники, на некоторых подоконниках есть горелые следы отрикошетивших запалов.

По данным Telegram-канала «112», мотивом поступка молодого человека стали постоянные звонки с номера 900. Также сообщалось, что ранее он переводил деньги Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена).