После взрыва под Ярославлем госпитализировали двоих человек В Ярославской области после взрыва в частном доме госпитализировали двоих мужчин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ярославской области в больницу доставили двоих мужчин, пострадавших при взрыве в частном доме, произошедшем вечером 2 сентября в деревне Никульское, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. По данным СК, на почве бытового конфликта 47-летний мужчина привел в действие неустановленное взрывное устройство.

Двое мужчин госпитализированы в больницу имени Соловьева, они в состоянии средней степени тяжести. Третью пострадавшую направили на амбулаторное лечение, — сообщили в областном Минздраве.

По данным источника агентства в силовых структурах Ярославской области, взрыв в частном доме устроил сотрудник ФСИН из другого региона. Мужчина находится в процессе развода, однако говорить о том, что мотивом могла стать ревность, пока рано, по словам собеседника. Он уточнил, что в день произошедшего жена была дома, но незадолго до взрыва ушла и не пострадала.

На сайте УМВД по Ярославской области сообщили, что виновник произошедшего после взрыва скрылся, для его поимки в регионе был объявлен план «Перехват». Сотрудниками ГИБДД по горячим следам был задержан подозреваемый, им оказался мужчина 1975 года рождения.

Как пишет издание 76.ru, в результате взрыва пострадали глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков, священнослужитель Дмитрий Туляков и местная жительница. Новиков рассказал журналистам, что злоумышленник взорвал гранату, при этом у него была еще одна, которую успели отобрать.

Ранее в Москве в квартире дома на улице Мещерякова в районе Покровское-Стрешнево взорвалась граната. Пострадал мужчина, который впоследствии скончался в больнице. СК возбудил дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов.