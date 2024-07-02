После взрыва газа в Стерлитамаке возбудили уголовное дело

Фото: t.me/mchs_official*

По факту взрыва газа в многоэтажном доме в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР России по Республике Башкортостан. Согласно данным ведомства, 2 июля днем произошел взрыв бытового газа при проведении ремонтных работ на газовом оборудовании в одной из квартир на улице Артема.

В результате происшествия погибла женщина, несколько человек получили телесные повреждения, включая двух детей, находившихся на улице, и двух работников газовой службы. Следствие намерено установить причины происшествия, проверить полноту и качество содержания и ремонта газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей), — говорится в сообщении.

Ранее МЧС России опубликовало кадры из дома в Стерлитамаке в Башкирии, где произошел взрыв газа. На снимках видно, что по стенам пошли крупные трещины, а окна и двери выбило взрывной волной. По данным ведомства, из дома было эвакуировано 80 человек. Там подтвердили, что в результате происшествия погибла одна женщина, еще шесть человек пострадали.