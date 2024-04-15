После визита Путина в школу на парте появилась надпись В Нижнем Тагиле на школьной парте появилась табличка с именем Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе посещения средней общеобразовательной школы № 32 в Нижнем Тагиле

В обновленной школе № 32 в Нижнем Тагиле на парте появилась табличка с упоминанием президента России Владимира Путина, следует из публикации мэра города Владислава Пинаева. Надпись гласит, что глава государства сидел за этим ученическим столом 15 февраля 2024 года.

Школу, где прошел капитальный ремонт, 15 апреля осмотрели депутаты Законодательного собрания Свердловской области в рамках рабочего визита в Нижний Тагил. Российский лидер в феврале также посетил учебное заведение. Тогда он сел за парту, чтобы оценить качество сборки.

За этой партой 15 февраля 2024 г. во время визита в школу сидел президент Российской Федерации В. В. Путин, — написано на табличке.

Ранее Путин поздравил с золотой свадьбой ямальского оленевода Енксю Пяка. Россиянин попросил об этом главу государства на форуме «Родные — любимые» в январе. Президент прервался, несмотря на то что в этот момент у него проходила встреча с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, который также присоединился к поздравлению. Российский лидер пожелал паре, которая прожила вместе 50 лет, успехов и выразил надежду на новую встречу.