Новое дело возбудили после трагичного пожара во Фрязино Дело о халатности должностных лиц возбудили после крупного пожара во Фрязино

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Пожар на территории НИИ «Платан» во Фрязино

Уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля возбуждено после возгорания в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. В ходе допроса арендаторы подтвердили, что в здании не проводились проверки пожарной безопасности, несмотря на имевшиеся проблемы, в том числе с проводкой.

Допрошенные арендаторы показали, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на наличие многочисленных проблем, в том числе с электропроводкой. В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, в рамках которого в настоящее время проводятся обыски, — говорится в сообщении.

Ранее после пожара на территории научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек. Позднее СМИ сообщали, что число жертв увеличилось до восьми человек. Предварительной причиной возгорания стало искрение электросети.

Позднее была задержана владелица сгоревшего здания во Фрязино. По данным СК по Московской области, она подозревается в несоблюдении требований безопасности в помещениях, которые сдавала в аренду.