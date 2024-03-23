После теракта в «Крокусе» пропали жительница Таганрога с мужем и сыном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После теракта в «Крокус Сити Холле» перестали выходить на связь супруги из Таганрога, передает издание DonDay со ссылкой на старшую дочь пропавших жителей Ростовской области Ангелина. 44-летняя многодетная мать Виктория вместе с супругом и сыном отправилась на концерт группы «Пикник». Известно, что женщина в последний раз связывалась с близкими в момент, когда в концертном зале уже началась стрельба.

Я знаю только то, что мама мне звонила, когда начали стрелять. Она сказала, что в это время они вышли из самого зала. Больше ничего о них не знаю, — рассказала родственница.

По словам Ангелины, она не видит имен родителей и брата в списках погибших или пострадавших. По ее словам, у них могло не быть при себе документов.

Ранее президент Владимир Путин вышел в эфир с телеобращением к гражданам России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Он объявил воскресенье, 24 марта, днем национального траура по погибшим и выразил глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Путин также пообещал, что Россия установит и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокусе». По его словам, террористов «ждут возмездие и забвение».